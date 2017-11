OL : Puydebois adore cette défense de fer à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis le large succès de Lyon contre Nice (0-5), l’attaque de l’Olympique Lyonnais est beaucoup mise en avant. Il faut dire que Memphis, Mariano, Cornet et même Aouar ont brillé.

Mais la défense n’est pas en reste. Particulièrement solide, elle n’a concédé quasiment aucune occasion contre l’OGC Nice à l’Allianz Riviera. Autant dire que cela change par rapport aux saisons précédentes... Symbolisée par Lucas Tousart et par Marcelo, cette défense de fer de l’OL a été saluée par Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’équipe rhodanienne.

« Fort d’une confiance retrouvée, l’OL a encore démontré sa solidité grâce à son milieu de terrain, efficace à la récupération et au pressing, bien aidé par le replacement immédiat de ses attaquants. Tout ceci facilite le travail des défenseurs. Les attaquants en profitent aussi, car dès la récupération du ballon, l’Olympique lyonnais se projette rapidement vers l’avant et se procure beaucoup d’occasions » a lancé l’ex-gardien de l’OL sur le site Olympique-et-Lyonnais avant de parler plus particulièrement de Tanguy Ndombélé, pas non plus étranger à la solidité du milieu de Lyon. « Il est impressionnant. A chaque fois qu’il touche le ballon c’est pour aller de l’avant. Soit par ses passes, soit en se projetant lui-même, il apporte une vraie liaison dans l’animation offensive lyonnaise ». Ces dernières semaines, Lyon brille dans tous les secteurs de jeu. Pour le plus grand bonheur des supporters… Une belle forme à entretenir et à confirmer dès mercredi face au LOSC en Ligue 1.