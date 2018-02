OL : Punis, les supporters de l'OL trouvent une combine à 10 euros !

Dans : OL, Ligue 1.

A l'occasion de la réception de Rennes, ce dimanche soir au Groupama Stadium, et en application d'une sanction de la commission de discipline de la LFP le virage du Groupama Stadium, où s'installent habituellement les Bad Gones, sera fermé. Cette décision fait évidemment suite au spectaculaire anniversaire de la plus puissante des associations de supporters de l'Olympique Lyonnais, des fumigènes par dizaines étant allumés dans la foulée de la victoire de l'OL contre l'OM, y compris par les joueurs, le staff et Jean-Michel Aulas.

Les abonnements de ces supporters ont donc été électroniquement désactivés pour la réception du club breton. Mais cela n'empêchera pas les Bad Gones de venir soutenir leur équipe préférée. En effet, selon L'Equipe, les fans lyonnais concernés ont acheté des billets à 10 euros et vont se regrouper au 3e niveau du Groupama Stadium dans la tribune qui fait face à la tribune présidentielle et donc face aux caméras de Canal+. Cela promet donc une belle ambiance tout de même pour cet OL-Rennes et peut-être quelques banderoles pas à la gloire des instances du football. Mais du côté de la LFP on semble désormais être vacciné contre tout cela, l'ensemble des rencontres de Ligue 1 donnant lieu à des chants et des banderoles revendicatrices.