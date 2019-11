OL : Pourquoi Rudi Garcia fait mieux que Sylvinho... ou presque

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a enchaîné deux entraîneurs depuis le début de saison, et la tentation est évidemment grande de comparer les performances de l'OL version Sylvinho à celle version Rudi Garcia.

Profitant de la trêve internationale, et alors que l’Olympique Lyonnais occupe une triste 14e place au classement de Ligue 1 à trois points de Lille, 5e, mais également à 4 points du TFC, 19e, Le Progrès s’est penché sur les statistiques du club rhodanien sous les ordres de l’éphémère coach brésilien, puis sous les ordres du Rudi Garcia. Même si les deux entraîneurs ne comptent par le même nombre de rencontres jouées aux commandes de l’Olympique Lyonnais, on peut voir quelques tendances plutôt favorables au technicien français, mais rien qui n’indique que tout est réglé.

En effet, le quotidien fait remarquer que Rudi Garcia a redonné vie aux latéraux, ce qui a permis à l’OL de compter presque autant de centres lors des 4 matches de L1 joués sous les ordres de l’ancien coach de l’OM que lors des 9 joués avec Sylvinho sur le banc, et l’ensemble des statistiques vont dans ce sens, y compris les désormais célèbres expected goals, un curseur qui atteint désormais 1,6 contre 1,1 avec l’entraîneur brésilien limogé. Les signaux semblent donc plutôt favorables à Rudi Garcia…sauf que Le Progrès fait remarquer que l’Olympique Lyonnais a encaissé déjà 7 sept buts en six matches toutes compétitions confondues, là où le Lyon de Sylvinho en avait pris 10 en onze rencontres. Bref, chacun interprète ces résultats dans le sens qui l’arrange, mais ce qui est certain c’est que l’OL a rapidement besoin de prendre des points afin de remonter au classement.