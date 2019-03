OL : Pourquoi Lyon n'est pas fiable, ce joueur dément ce problème

Dans : OL, Ligue 1.

Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais vit une saison 2018-2019 plutôt mitigée, entre bonnes et mauvaises performances.

D'un côté, le club rhodanien a rempli son objectif en Ligue des Champions, malgré sa défaite en huitièmes de finale contre le FC Barcelone. Mais d'un autre côté, l'OL n'est que troisième de Ligue 1, à 24 points du PSG avec un match en plus. Si le parcours en Coupe de France, avec une demi-finale contre Rennes au programme début avril, pourrait sérieusement pimenter la fin de saison, cet exercice est une nouvelle fois marqué par de l'inconstance. Capable du meilleur, les victoires contre Man City et le PSG l'attestent, ou du pire, à cause de revers contre des petites équipes, la formation de Bruno Genesio manquerait de leaders selon certains suiveurs. Un faux problème d'après Léo Dubois.

« C’est important d’avoir des leaders dans un groupe. Je pense qu’on en a à l’Olympique Lyonnais, que ce soit des leaders techniques ou de vestiaire. Nabil Fekir et Anthony Lopes peuvent par exemple les incarner. Le manque de leader n’a rien à voir avec notre irrégularité. On est une équipe jeune et on apprend à chaque match. On est sur le bon chemin », explique, sur OL TV, le latéral droit, qui estime donc que le souci des Gones est ailleurs. Mais où ? Lyon devra en tout cas résoudre cette problématique la saison prochaine s'il veut retrouver les sommets.