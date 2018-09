OL : Pourquoi Genesio a allumé ses joueurs après la victoire à City

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l’a dit et répété au début de la semaine : des deux matchs à venir de l’OL, le plus important était incontestablement celui face à Marseille de ce dimanche. Forcément, dans ces conditions, une victoire n’était pas forcément attendue à Manchester City en Ligue des Champions. Les victoires peuvent s’enchainer, mais au niveau de la prestation, il sera difficile de faire mieux qu’en Angleterre en ce qui concerne la partition rendue. Surtout que personne ne s’attendait à voir l’OL afficher un tel niveau quelques jours seulement après un piteux match nul à Caen. Et c’est bien ça qui chagrine Bruno Genesio, persuadé que son équipe, avec une telle qualité et un tel état d’esprit, pourrait passer la plupart des obstacles de Ligue 1 sans sourciller.

« Quand on voit ce que vous êtes capables d’accomplir, vous êtes des enfoirés. Votre prestation à City rend encore moins acceptable celle de Caen », a ainsi livré l’entraineur lyonnais à ses joueurs dans le vestiaire après le match à l’Etihad, selon ses propos rapportés par L’Equipe. Des mots forts, mais qui correspondent bien à ce que pensent de nombreux supporters de l’OL, qui aimeraient voir leur équipe être enfin régulière.