OL : Pour Lacazette, l’argent de Textor ne sert à rien

Par Eric Bethsy

Nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor espère aider le club rhodanien à retrouver son statut. L’homme d’affaires a notamment apporté des garanties financières afin d’y parvenir. Mais pour Alexandre Lacazette, les investissements de l’Américain ne seront pas forcément décisifs.

L’Olympique Lyonnais s’enfonce encore un peu plus dans le ventre mou du championnat. Accrochés par le Stade Brestois (0-0) mercredi à domicile, les hommes de Laurent Blanc voient les places européennes s’éloigner. La cinquième position du Stade Rennais, après 21 journées, se situe déjà à 11 points au classement. Le club rhodanien doit donc se rendre à l’évidence et accepter qu’il ne fait plus partie des meilleures équipes de Ligue 1.

Reste à savoir jusqu’où se poursuivra la chute de l’Olympique Lyonnais. Ce dernier deviendra-t-il un club du passé à l’image du rival stéphanois ? « J'espère pas, a répondu Alexandre Lacazette dans un entretien accordé au magazine So Foot. Pas tant que je serai sur le terrain, en tout cas. » Pour le capitaine des Gones, le destin du club est bien entre les pieds des acteurs sur le rectangle vert. Le nouvel actionnaire majoritaire John Textor a beau débarquer avec la promesse de gros investissements, l’attaquant lyonnais reste persuadé que l’aspect financier ne sera pas décisif.

Lacazette assume ses responsabilités

« Le projet de l'Olympique Lyonnais avec John Textor ? Je pense que l'avenir se joue sur le terrain, avec nous, les joueurs, a souligné l’ancien joueur d’Arsenal. Si on performe et qu'il y a l'Europe chaque année, le club va continuer à exister. Si un président met 100 millions d'euros par an mais qu'on ne se qualifie pas, le club mourra. Donc c'est bien qu'il y ait un nouvel investisseur, qu'il donne un coup de main, mais encore une fois, tout se joue sur le terrain. » Une manière pour Alexandre Lacazette d’assumer ses responsabilités en tant que cadre de l’effectif.