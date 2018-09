OL : Placardisé par Genesio, il ne s'attendait pas à ça

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire en début de saison dernière, Kenny Tete n’a plus été dans le onze de départ à l'Olympique Lyonnais depuis le 4 mars dernier.

Et cette saison, Léo Dubois est venu s’ajouter à la concurrence au poste de latéral droit. Autant dire que la situation est délicate pour l’ex-défenseur de l’Ajax Amsterdam, qui doit également composer avec la présence de Rafael dans l’effectif, puisque le Brésilien n’a finalement pas quitté l’OL au mercato. Mais interrogé par Le Progrès, celui qui était titulaire avec les Pays-Bas contre les Bleus dimanche jure qu’il « garde confiance » en lui.

« Je pense avoir vécu une assez bonne saison dernière, et je ne m’attendais pas à ça. La seule chose que je peux faire c’est travailler dur. J’ai pu réussir une passe décisive sur le but contre la France, et ces deux matches avec la sélection m’ont fait du bien. La suite ? On verra, je garde confiance en moi, mais je ne sais pas ce qu’il peut se passer. Si l’idée de jouer en défense centrale avec l’OL m’a traversé l’esprit ? Non » a-t-il confié, conscient de ses qualités. Reste que cette situation pourrait s’éterniser car après avoir lancé Léo Dubois dans le grand bain, Bruno Genesio a fait confiance à Rafael lors des derniers matchs. Mais toujours pas à Kenny Tete…