OL : Pignoufs, arbitrage, Rudi Garcia, Aulas est en feu !

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas (président de l’Olympique Lyonnais au micro d’OL-TV après la victoire de son club à Strasbourg) : « J’imagine que les commentateurs qui n’avaient de cesse de nous enfoncer, qu’on n’avait pas de caractère, que les joueurs n’avaient pas de talent, que les dirigeants étaient des pignoufs doivent réviser leur jugement après ce match (...) Rudi Garcia a fait du très bon boulot, les joueurs se sont surpassés pour créer une dynamique collective. Je n’ai pas regardé le classement, mais je pense qu’il doit nous faire plaisir avant de préparer le match le plus important de la semaine contre Lille la semaine prochaine. Les joueurs ont compris le message, me voilà rassuré. Si on bat le LOSC, alors oui on sera dans la série que nous attendions (...) Dans les matchs de Ligue 1 on est insatisfait non pas de l’arbitrage en général, mais de l’état d’esprit dans lequel on est arbitré. J’ai encore relevé des erreurs, même si je sais que lorsqu’on est dirigeant on ne doit pas montrer du doigt, ceux qui se trompent lorsqu’ils sont habillés en noir. Mais il y a un état d’esprit contre l’OL qui me rend perplexe. J’ai le sentiment et Juninho me l’a confirmé, qu’il faut que je m’empare de ce sujet. »