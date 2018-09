OL : Pierre Ménès étonné du silence de JM Aulas sur l'affaire Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que le monde du football continue à apporter son soutien à Bruno Genesio, suite à la vidéo diffusée sur internet, le président de l'Olympique Lyonnais est intervenu sur Twitter mais n'a pas du tout évoqué cette histoire, alors qu'il est toujours le premier à vivement soutenir son entraîneur face aux critiques. Un silence-radio plutôt étonnant, et qui a même interpellé Pierre Ménès, lequel a lui fait part un peu plus tôt dans la journée de son écoeurement face aux événements intervenus à la sortie d'un restaurant.

« Toujours aucune réaction officielle de l’OL et de JM Aulas après l’incident avec Bruno Genesio. Permettez moi de trouver ça plus qu’étrange », a fait remarquer, via Twitter, le consultant de Canal+. Et il n'est pas le seul à se demander ce que peut cacher cette absence de réaction de l'Olympique Lyonnais au moment où cet incident sérieux fait énormément de bruit, et pas qu'à l'OL.