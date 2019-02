OL : Pierre Ménès dévoile son prono avant le choc OL-Barcelone !

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Le gros match entre Lyon et le FC Barcelone approche et forcément du côté de l’OL, on rêve d’un exploit des partenaires de Memphis Depay. Le match s’annonce délicat face au champion d’Espagne en titre mais dans la capitale des Gaules, on semble y croire. C’est également le cas de Pierre Ménès, lequel a confié dans une vidéo pour Unibet qu’il voyait bien l’OL accrocher au moins le match nul face aux Blaugranas. Et pourquoi pas mieux ?

« Lyon n’a pas fait un match très convaincant contre Guingamp vendredi. On ne peut pas dire que ce soit le cas de Barcelone qui a battu Valladolid 1-0 avec un penalty de Messi. Barcelone restait sur 3 matchs nuls consécutifs, donc je ne suis pas certain qu’ils soient dans la forme dans leur vie. Après le gros problème, c’est que Fekir sera suspendu. C’est un joueur éminemment important dans ce genre de match. Maintenant, on connaît tous les qualités de l’OL dans les gros matchs (Manchester City, PSG). Les Lyonnais sont capables de faire quelque chose… Moi je verrais assez un match nul 1-1, ce qui ne serait pas un score étourdissant pour la qualif, mais qui resterait un bon résultat contre une équipe comme Barcelone » a confié le consultant de Canal Plus, persuadé que l’OL peut se sublimer dans une telle affiche.