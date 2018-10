OL : Pierre Ménès découpe Lyon en trois phrases

Dans : OL, Ligue 1.

Grâce à sa victoire vendredi soir contre Nîmes, l'Olympique Lyonnais occupe la troisième place de Ligue 1 en attendant la suite et la fin de la 10e journée. De quoi pouvoir aborder avec sérénité le déplacement de mardi à Hoffenheim en Ligue des champions. Mais si du côté de l'OL on est positif, Pierre Ménès est lui nettement moins emballé par ce qu'il a vu du club de Jean-Michel Aulas, le consultant étant même assez sévère sur son analyse du match face au promu gardois.

Car pour Pierre Ménès, si la victoire était au rendez-vous pour l'Olympique Lyonnais, c'est bien le seul motif de satisfaction à avoir pour Bruno Genesio. « Vendredi soir, Lyon a péniblement battu une équipe de Nîmes séduisante et qui a plus tiré au but que son adversaire. L'OL n'a une nouvelle fois pas montré grand-chose en terme de qualité de jeu et s'est imposé sur deux beaux enchaînements de Dembélé et Depay. Pour Lyon, il n'y a que le résultat qui est positif dans ce match », constate le consultant de Canal+, pas convaincu du tout que l'OL soit vraiment en forme à cet instant très important de la saison, les matches étant désormais très rapprochés jusqu'à la fin de l'année.