OL : Pierre Ménès cartonne l'OL, Genesio tousse...

Dans : OL, Ligue 1.

Pierre Ménès est revenu sur la défaite de l'Olympique Lyonnais vendredi soir contre Nice au Groupama Stadium. Et le consultant de Canal+ n'est pas tendre avec l'OL et son organisation. Sans citer Bruno Genesio, Pierre Ménès fait quand même remarquer que ces soucis tactiques de la formation lyonnaise ne sont pas nouveaux et ils se répètent chaque saison.

« C’est Nice qui a ouvert le feu vendredi soir en allant s’imposer au Groupama Stadium sur un but de Saint-Maximin qui sanctionnait à ce moment-là la meilleure organisation azuréenne. Il est évident que, même à cours de forme, la présence de Balotelli change beaucoup de choses dans cette équipe. Un succès assuré par Benitez, qui a bien stoppé les coups de boutoir des Lyonnais. Je dis bien « coups de boutoir » parce que, ça me désole d’avoir à dire ça mais cette équipe de l’OL n’a aucun fond de jeu et se repose uniquement sur le rendement de ses individualités. Traoré joue tout seul, Depay veut tout faire, Terrier est encore un peu juste et Fekir est clairement hors de forme. Cette équipe n’a pas d’organisation claire, ne progresse pas et éprouve toujours autant de difficultés quand elle joue contre une équipe très regroupée comme c’était le cas à Reims ou face à Nice », écrit, sur son blog, Pierre Ménès.