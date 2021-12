OL : Peter Bosz au secours de Paqueta

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Décevant et critiqué, Lucas Paqueta souffre en ce moment. Impacté par les mauvaises prestations de son milieu brésilien, Lyon peine aussi en Ligue 1 où le club rhodanien n'occupe que la 12e place. Mais, son entraîneur Peter Bosz a tenu à défendre celui qui était encore loué, il y a peu.

Il y a quelques semaines, il était le génie brésilien, l'artiste qui portait l'OL sur ses épaules quel que soit l'adversaire ou le match. Certains osaient même en faire le meilleur joueur du championnat de France de Ligue 1. Depuis, Lucas Paqueta a quelque peu perdu de sa superbe. Moins en vue et inefficace en ce moment, le milieu brésilien interroge aussi par son état d'esprit. Coupable d'une perte de balle qui a coûté le but de la défaite face à Reims, il aurait pu récidiver à Bordeaux sans les arrêts d'Anthony Lopes dans la cage des Gones. Lucas Paqueta a perdu de sa magie et les lauriers se sont transformés en critiques acerbes des supporters ou des journalistes.

Peter Bosz va aider Paqueta à être plus régulier

A la veille de recevoir les Glasgow Rangers pour leur dernier match de poules de Ligue Europa, Peter Bosz a tenu à effectuer une mise au point sur son joueur brésilien. Le technicien néerlandais a voulu tempérer les craintes concernant le niveau de son joueur, milieu d'origine que Bosz fait jouer régulièrement attaquant de pointe ces dernières semaines. « Lucas est toujours un jeune joueur même s’il a l’expérience du Milan. Chez un jeune joueur c’est toujours irrégulier et je vais l’aider à être plus régulier. J'ai déjà expliqué pourquoi je l’ai mis avant-centre le dernier match. Lucas était la meilleure solution. Son meilleur poste, c’est milieu offensif évidement. C’est une bonne personne car il a aidé l’équipe sur un poste qui n’était pas le sien. Je vais l’aider et j’espère qu’il reviendra rapidement à son meilleur niveau. », a t-il indiqué devant la presse ce mercredi. Un regain de forme de Paqueta est attendu voire indispensable à l'OL, le Brésilien étant notamment le meilleur buteur du club en Ligue 1 avec six buts.