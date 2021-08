OL : Peter Bosz ne rigole pas avec la fin du mercato à Lyon

Dans : OL.

Pour sa première en Ligue 1, Peter Bosz espérait mieux que le match nul réalisé par l'Olympique Lyonnais contre le Stade Brestois (1-1), mais l'entraîneur néerlandais a reconnu qu'il fallait que l'OL soi actif d'ici la fin du mercato en recrutant dans toutes les lignes.

C’est un des paradoxes du premier match de la saison de Ligue 1 pour l’Olympique Lyonnais, sans un énorme Anthony Lopes, Brest pouvait repartir du Groupama Stadium avec les trois points de la victoire. Alors que Peter Bosz avait demandé à Juninho de recruter André Onana afin de devenir un concurrent XXL pour le gardien de but portugais, et alors que l’on sait désormais que le portier de l’Ajax Amsterdam ne viendra, Lopes a montré qu’il était déjà chaud bouillant. Mais cela ne peut pas être suffisant pour rassurer le coach de Lyon, lequel est conscient des lacunes de son effectif. Et sur ce que l’on a vu contre le club breton, il est clair que l’Olympique Lyonnais a besoin de renforts d’ici le 31 août, et pas qu'un peu.

.@slimaniislam a récompensé les efforts lyonnais à l’heure de jeu mais l’@OL concède le nul sur leur pelouse contre le @SB29. #OLSB29 @Ligue1UberEats pic.twitter.com/O1LbLGbwTi — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 7, 2021

Interrogé sur ce sujet après le nul contre Brest par Prime Video, Peter Bosz a été bref, mais très clair concernant les joueurs que Jean-Michel Aulas devra recruter. « Dans toutes les lignes nous avons besoin d’un joueur, mais il faut que cela soit un joueur de qualité. Cela va nous aider (…) Je suis diplomate (sourire) », a lancé pince-sans-rire l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas voulu citer des noms histoire de ne pas faire grimper les prix. Mais c'est une évidence, si le club rhodanien ne finit pas son mercato de manière spectaculaire, la saison pourrait être très longue pour les supporters de l'OL, malgré la confiance accordée à Peter Bosz et Juninho.