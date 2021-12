OL : Peter Bosz limogé ? Opération commando lancée !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais jouera un match important dimanche midi à Lille, et après une semaine compliquée Peter Bosz sait qu'il faut désormais que son équipe gagne.

Juninho ayant décidé de quitter l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz se retrouve aux premières loges et l’entraîneur néerlandais sait bien qu’il est le fusible idéal si les choses devenaient tendues sur le plan du classement. Autrement dit, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam a une énorme pression avant de croiser la route du LOSC, qui de son côté est en net regain de forme, ce qui s’est confirmé en Ligue des champions. Le danger est donc grand sur les épaules de Peter Bosz, mais peut-être pas au point d’être limogé durant les fêtes de fin d’année. Pour Gilles Favard, le coach de l’OL sait ce qu’il lui reste à faire pour retrouver le chemin du succès et stopper les rumeurs sur un possible limogeage imminent du technicien néerlandais.

Peter Bosz doit secouer Lyon et tout va aller mieux

Sur la chaîne TV du quotidien sportif, le consultant a conseillé Peter Bosz. « A l’OL c’est déjà tendu. Le seul problème que va avoir Peter Bosz maintenant, c’est qu’il va devoir faire des choix. S’il veut repartir et faire une demi-saison à fond les ballons, faut qu’il prenne des décisions, ce qu’il n’a pas fait pour l’instant. Désormais, il doit compter sur un groupe avec les 14 mêmes joueurs et ceux qui lui marchent sur les pieds, il faut qu’il les éjecte. Il n’y a que comme ça qu’il va s’en sortir, car là son groupe, c’est un qui veut courir, l’autre qui ne veut pas, l’un qui tire les penos sans qu’on lui demande. Franchement sa compo à Bordeaux, c’est un peu n’importe quoi. A partir de là, il a l’effectif qu’il faut pour faire mieux que certaines équipes », a expliqué Gilles Favard, convaincu que Peter Bosz va sauver sa place s'il fait les bons choix.