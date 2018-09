OL : Pascal Praud disjoncte à cause de l'affaire Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

A l'occasion de son talk-show sur Cnews, Pascal Praud a lancé un sujet sur Bruno Genesio, mais il a fermement refusé que la vidéo qui inonde les réseaux sociaux depuis lundi soit diffusée à l'antenne. Visiblement très énervé, ce qui est sa marque de fabrique désormais, le journaliste de RTL et de Cnews a expliqué les raisons de sa décision ne pas montrer les images de l'incident survenu à la sortie d'un restaurant où le coach de l'Olympique Lyonnais fêtait son anniversaire.

« Genesio est l’entraîneur mal-aimé à Lyon et il y a une séquence vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mais je ne veux pas qu’on montre cette vidéo, c’est de la pub pour trois personnes. C’est toujours pareil, ce sont les minorités actives, et tous les clubs sont concernés. Mais les médias ont une part de responsabilité en répercutant ces infos des minorités actives qui ne cherchent qu’une chose, qu’on leur fasse de la publicité. Ces gens qui taguent la Jonelière, qui vont demander des comptes sur la pelouse à Lille, qui poursuivent Bruno Genesio, c’est une infime minorité et ce sont toujours les mêmes. Il ne faut plus en parler », a lancé un Pascal Praud remonté comme une pendule.