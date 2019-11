OL : Pas de tricheurs à Lyon, Garcia adore

Dans : OL.

Grâce à sa victoire face à Lille, l'OL remonte à la cinquième place du championnat. Une victoire importante pour Rudi Garcia, trois jours après la défaite en Ligue des champions.

L'OL s'est fait peur, mais l'OL a assuré l'essentiel ce samedi à Strasbourg. Grâce à sa victoire 2-1, Lyon est désormais cinquième du championnat, et reste à six points du dauphin, et rival, marseillais. Pourtant, les Lyonnais étaient mal embarqués avec un but concédé à la 22e minute, mais ils ont su réagir et inverser le cours du match. Une victoire marquante, seulement trois jours après la triste défaite en Ligue des champions, face au Zénith Saint-Pétersbourg, qui ravit l'entraîneur, Rudi Garcia.

« On est rentrés à cinq heures du matin de Saint-Pétersbourg jeudi, donc c'est normal que mes garçons aient eu des crampes. On n'a pas de tricheurs, c'est ce que j'ai expliqué à Thierry Laurey, que j'adore. On était vraiment crevés. C'est une victoire du groupe aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'abnégation, la solidarité. On a été pas mal secoués en première période, et en seconde on a été capables de mettre le pied sur le ballon. Il y a plein de satisfactions, avec un Maxwel Cornet encore une fois décisif. Moussa (Dembélé) et Martin (Terrier) ont aussi été très précieux. La réponse (après la défaite en Ligue des champions), on ne peut pas la donner que sur le rectangle vert et c'est ce que les joueurs ont fait, bravo à eux », s'est réjoui l'entraîneur lyonnais, qui va désormais viser une victoire mardi soir, face à Lille, afin de continuer la série en cours.