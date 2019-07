OL : Pas de panique, Sylvinho a déjà un plan en tête

Dans : OL, Ligue 1.

C'est dans deux semaines que l'Olympique Lyonnais débutera sa saison de Ligue 1 avec un déplacement de gala à Monaco pour ce qui sera le match d'ouverture de la saison 2019-2020. Malgré ces quatorze jours qu'il reste avant ce choc de L1, avec notamment encore deux matches amicaux de prestige à disputer face à Arsenal et Liverpool, Sylvinho a déjà une petite idée en tête pour la rencontre face au club de la Principauté. Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur brésilien de l'OL avoue que les choses sont presque en place, et cela même si le mercato est loin d'être fini.

Mais pour Sylvinho, le onze de départ se dessine très précisément. « J’ai déjà une idée de l’équipe qui débutera à Monaco. Mais le foot est très dynamique. Je me donne la semaine avant Monaco pour réfléchir mais j’ai déjà une idée. L'objectif premier est une qualification en Champions League. Le temps nous le dira pour le reste. On est une équipe en construction avec une manière différente de travailler », a tout de même tenu à préciser le technicien brésilien de l'Olympique Lyonnais histoire que les supporters ne s'enflamment pas trop dans un sens ou dans un autre. La rencontre de dimanche face à Arsenal permettra peut-être d'en savoir plus sur ce onze de départ, Joachim Andersen étant même prévu pour jouer ses premières minutes sous le maillot de l'OL.