OL : Pas de langue de bois, OL-Atalanta est déjà décisif !

Dans : OL, Foot Europeen, Europa League.

Après avoir abandonné deux points dans les derniers instants à Limassol (1-1), l’Olympique Lyonnais doit réagir dès jeudi face à l’Atalanta, en grande forme actuellement.

Faire match nul face à l’Apollon Limassol en ouverture de la Ligue Europa, ce n’est pas la meilleure idée qu’on eut les joueurs de l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines. Si un point à l’extérieur peut être un bon résultat en Coupe d’Europe, celui-ci a un goût particulièrement amer. D’autant que l’OL doit composer avec deux épouvantails dans son groupe : Everton, mais surtout l’Atalanta. Le club italien, qui se rend au Groupama Stadium jeudi soir, reste sur six matchs sans défaite toutes compétitions confondues et est solidement installé dans le Top 10 de la Série A en ce début de saison.

Mais pour Jérémy Morel, la victoire face aux Italiens est impérative jeudi pour se relancer dans ce groupe d’Europa League, d’autant qu’Everton recevra l’Apollon Limassol dans le même temps… « À partir du moment où l’on n’a pas réussi à gagner le premier, cela va déjà être un match décisif. En étant chez nous, on se doit de remporter les trois points. Une rencontre très importante face à une belle équipe italienne qui a quand même battu Everton 3-0. C’est un bon match à disputer mais qui sera loin d’être simple. On a toujours envie de gagner. Ce week-end on est passé un peu au travers sur les coups de pied arrêtés. On a payé cash nos erreurs. On sait qu’en coupe d’Europe il ne va pas falloir se louper et faire un gros match si on veut prétendre à passer ne serait-ce que les poules » a avoué le défenseur central de l’OL sur le site officiel du club, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2019 en début de semaine. Titulaire indiscutable au côté de Marcelo, il aura forcément un rôle crucial à jouer face à la bande d’Alejandro Gomez.