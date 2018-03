OL : Pas de jeu mais une victoire, Pierre Ménès dit bravo

Dans : OL, Europa League.

Les déplacements en Russie pendant l’hiver ne sont jamais des parties de plaisir pour les clubs français. L’Olympique Lyonnais avait fait le choix d’arriver le plus tard possible dans la capitale russe pour un séjour express afin de ne pas trop fatiguer les organismes. Un pari payant car l’OL a été solide sur un terrain difficile, et s’est imposé en Russie (0-1). Souvent critique à l’encontre des équipes qui ne cherchent pas beaucoup à jouer, Pierre Ménès n’a rien à trouver à redire à ce succès, tant il était impossible de faire mieux. Au moins, l’OL a été solide et a retrouvé le chemin du succès a souligné le consultant de Canal+.

« C’est sur le terrain mi-plage, mi-pelouse du CSKA Moscou que l’OL est allé chercher une précieuse victoire en début de soirée, au terme d’un match joué sur un faux rythme. Légèrement dominé aux points en première période, avec deux frappes moscovites bien repoussées par Lopes, l’OL a fait la différence après le repos et sur coup de pied arrêté, grâce à une tête victorieuse de Marcelo à la réception d’un corner tiré par Memphis. Du point de vue du jeu, c’est à peu près tout ce qu’il y a à retenir de ce match. Par un froid polaire et sur une pelouse aussi infâme, les Lyonnais ont assuré l’essentiel et ont par la même occasion mis fin à leur série de matchs sans victoires. De quoi redonner un peu d’allant et de confiance aux Rhodaniens, qui peuvent espérer se qualifier en finissant le boulot jeudi prochain au Groupama Stadium », a demandé un Pierre Ménès qui voit, comme beaucoup, l’OL en grande position de force avant le retour.