OL : Paqueta préfère Lyon à l'or saoudien !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Newcastle racheté en octobre dernier par un fonds saoudien doit profiter du mercato hivernal pour se renforcer et éviter la relégation. Leurs importants moyens financiers devraient aider, même si cela n'offre pas toutes les garanties. Le milieu de l'OL, Lucas Paqueta, vient de le prouver.

Newcastle United, le club le plus riche du monde peut-être, le nouveau riche sans aucun doute. Le club du nord de l'Angleterre a été racheté pour 350 millions d'euros en octobre dernier. Son nouveau propriétaire le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite possède une puissance financière sans égale. De l'argent, il faudra vite en investir. Le club est 19e de Premier League et doit renforcer un effectif trop juste pour le maintien, et encore plus pour accéder aux premières places du championnat. Un nouvel acheteur qui lorgnerait bien sur la Ligue 1 dans le pays où les clubs anglais aiment venir faire du shopping. L'OL, 13e de Ligue 1, possède notamment des joueurs qui plairaient bien à l'état-major de Newcastle, parmi lesquels Lucas Paqueta.

Paqueta refuse une superbe offre de Newcastle

Le milieu brésilien, élu meilleur joueur de Ligue 1 au mois d'octobre, a vu sa côte grimper depuis son arrivée à Lyon. Ses performances, sept buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues, en font l'une des attractions de l'OL pour le mercato. De plus, 13e du championnat avec les Lyonnais, Paqueta semblait dépité ce vendredi lors des incidents de Paris FC-OL. Le contexte n'est pas le plus agréable à Lyon et Paqueta semble prêt à écouter une offre de transfert. C'est du moins ce qu'a estimé Newcastle venu proposer un contrat au Brésilien mais la réponse a été sans appel. Selon Foot Mercato, les Magpies ont proposé un salaire de 850 000 euros par mois au milieu de l'OL, soit 10 millions d'euros de salaire annuel. Une offre très solide mais rejeté par le joueur international avec la Seleçao. Celui-ci a sans doute des réticences à rejoindre une équipe menacée par la relégation en Angleterre. De plus, malgré le futur départ de Juninho, Paqueta se sent bien à l'OL dans un environnement où il a retrouvé son football et dans un vestiaire avec plusieurs brésiliens. Une nouvelle rassurante pour les Lyonnais dans un contexte sportif difficile puisque Paqueta reste l'un des hommes forts de l'OL sur le terrain.