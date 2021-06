OL : Ozan Tufan, un international turc visé par Lyon ?

Dans : OL.

Du côté de la Turquie on évoque le nom de l'Olympique Lyonnais dans de nombreux dossiers, sans que pour l'instant cela se concrétise. Dernier joueur en date sur les tablettes de Juninho et Jean-Michel Aulas, Ozan Tufan, le milieu de terrain international de Fenerbahçe.

Présent à l’Euro avec la Turquie, Ozan Tufan, l’expérimenté milieu de terrain de 26 ans de Fenerbahçe, est à deux ans de la fin de son contrat avec le club stambouliote, et visiblement ses dirigeants sont prêts à étudier les offres pour un possible transfert de celui qui était arrivé de Bursaspor pour 7ME il y a cinq ans. Plusieurs clubs seraient déjà prêts à s’offrir un joueur dont les performances ont été remarquées malgré les prestations de la Turquie lors de l’Euro. Et parmi ces équipes à l'affût dans ce dossier, il y a l’Olympique Lyonnais affirme le média turc Mynet.

« L’Olympique Lyonnais a commencé à travailler sur le dossier Ozan Tufan afin d'ajouter ce dernier dans son effectif. Selon nos informations en provenance d’une source proche de Fenerbahçe, les dirigeants de l’équipe française seraient prêts à débourser 13 millions d’euros pour s'offrir le milieu de errain. Cependant, le président de Fenerbahçe a déjà fait savoir qu’il n’envisageait pas de vendre Ozan Tufan à moins de 20 millions d'euros », précise Mynet. Pour l'instant, l'OL semble plutôt se pencher vers l'Amérique du Sud pour son mercato estival, même si la Turquie a déjà évoqué la piste lyonnaise pour plusieurs joueurs de son championnat. Avec un écart de 7 millions d'euros entre ce qu'attend Fenerbahçe et ce que propose Jean-Michel Aulas, la piste Ozan Tufan est tout de même mal engagée, même si tout est possible au moment où les clubs turcs ne sont pas épargnés par une énorme crise économique.