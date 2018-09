OL : Oui c'est possible, Rafael est fier de sa simulation à Caen

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Samedi après-midi après le match entre l'Olympique Lyonnais et Caen (2-2), une séquence a fait beaucoup parler.

Effectivement en toute fin de match, le Caennais Baïssama Sankoh était expulsé après un léger coup de tête adressé à Rafael. Si l’expulsion du joueur normand était tout à fait logique et ne souffrait d'aucune contestation, la grosse simulation du Brésilien de l’OL était assez grossière et a fait énormément réagir. Mais dans les colonnes du journal L’Equipe, l’ancien défenseur de Manchester United était plutôt fier de son geste, qu’il considère carrément comme symbolique dans sa progression.

« Justement à Caen, sur la séquence avec Sankoh, habituellement je ne serais peut-être pas tombé au sol et j’aurais surement répliqué pour être, au final, expulsé moi aussi. Être tombé, c’est une progression. Avant, jamais je ne serais allé au sol. En plus à la base, je lui étais involontairement rentré dedans et il m’a repoussé au moment où je m’excusais. Mais je ne suis pas tombé dans le piège. C’est important de me canaliser » a expliqué le défenseur lyonnais, qui ne fera pas vraiment remonter sa cote de popularité auprès des observateurs de la Ligue 1 avec cette déclaration. Même si du côté de l’OL, on était sans doute satisfait de la façon plus expérimentée avec laquelle Rafael a géré cette épisode…