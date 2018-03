OL : Oui, Aouar est au courant de l'intérêt de Liverpool et du Barça au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Révélation de la saison du côté de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar attire déjà les convoitises. Ces dernières semaines, le FC Barcelone a notamment manifesté son intérêt pour le n°8 de l’OL selon les médias catalans. De quoi s’enflammer pour l’homme aux cinq buts en Ligue 1 ? Dans une interview accordée à France Football, Houssem Aouar a répondu à l’intérêt de l’actuel leader de Liga. « Tout cela ne me perturbe pas » assure-t-il, au moment où un autre Lyonnais est dans le viseur du FC Barcelone, à savoir Ferland Mendy.

« L’intérêt du Barça ou même de Liverpool ? Je les entends comme vous. J’ai des oreilles ! J’ai des yeux aussi pour voir certaines choses à droite, à gauche. Celui qui dit qu’il ne voit rien, qu’il n’écoute rien, qu’il ne lit rien, ce n’est pas vrai. Mais on ne peut rien y faire. Tout ça ne me perturbe pas. Je me protège bien avec ma famille. Ça fait plaisir, mais je ne m’emballe pas. J’ai les pieds sur terre. Rien n’est acquis. Je commence à peine. Je n’ai qu’une grosse demi saison en pros derrière moi » a tempéré le milieu de l’OL, qui refuse donc de s’enflammer. L’occasion pour lui d’afficher ses objectifs dans la capitale des Gaules. Et autant le dire, il rêve en grand.

« Et j’ai tout pour bien grandir à Lyon. C’est chez moi, je suis dans un des plus grands clubs français, demi-finaliste de la dernière Ligue Europa. Il suffit de regarder le stade, son développement, l’ambition du club et du président Aulas pour comprendre la chance que j’ai de jouer à l’OL à mon âge. Je veux continuer de grandir avec Lyon. Découvrir et l’aider à retrouver la Ligue des champions. Il y a tout, ici. Ce serait un rêve de remporter un grand trophée avec l’OL ». De quoi rassurer les supporters lyonnais au sujet de l’avenir d’une véritable pépite du centre de formation rhodanien.