OL : Ferland Mendy ciblé par le Barça au prochain mercato !

Dans : OL, Mercato, Liga, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a décidé ouvertement de miser sur les jeunes espoirs du football français, lesquels ont bien compris que la formation de Jean-Michel Aulas était à la fois un club très important en Ligue 1, mais également un énorme tremplin vers les meilleures formations européennes. Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti ou bien encore Corentin Tolisso, pour ne citer qu'eux, en sont les exemples plus récents. Et selon L'Equipe, Ferland Mendy, recruté l'été dernier au Havre, pourrait bientôt profiter de ses performances sous le maillot rhodanien. Nabil Djellit affirme en effet que le FC Barcelone s'intéresse de très près au défenseur de l'Olympique Lyonnais et pourrait vouloir faire, dans un premier temps, de Ferland Mendy la doublure de Jordi Alba, Lucas Digne étant en passe de quitter le Barça. Les dirigeants catalans savent que l'OL travaille bien dans ce secteur, Samuel Umtiti étant là pour le démonter.

Reste quand même qu'il faudra convaincre Jean-Michel Aulas de céder dès le prochain mercato son défenseur de 22 ans, lequel est sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Olympique Lyonnais. Mais si le club catalan casse sa tirelire pour s'offrir un joueur que l'OL avait recruté pour 5ME, plus 1ME de bonus, alors rien n'est impossible. Le marché estival 2018 s'annonce chaud du côté de la capitale des Gaules.