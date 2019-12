OL : Opéré de son genou à Rome, Memphis Depay envoie un message

Au lendemain de l’opération de Jeff Reine-Adélaïde à Lyon, avec le Docteur Sonnery-Cottet, Memphis Depay est à son tour passé sur le billard ce vendredi. Mais en Italie cette fois.



Opéré d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, subie lors de la défaite de l’OL contre Rennes la semaine dernière (0-1), l’international néerlandais sera absent jusqu’à la fin de la saison. Après avoir été opéré avec succès par le Docteur Pierpolo Mariani du côté de Rome, sur les conseils du Marseillais Kevin Strootman, qui a les mêmes agents que lui, Memphis a posté un message sur les réseaux sociaux.

« Je veux juste dire que j'apprécie vraiment tout le soutien que j'ai reçu ces derniers jours !! ‘Vos prières ont certainement été entendues. Je serai dehors pendant un petit moment mais tu sauras que j'ai un cœur de lion’. Le timing de Dieu n'est pas le mien », a lâché Depay, qui va désormais s'atteler à revenir au top de sa forme d’ici à la saison prochaine.

I just wanna say that I really appreciate all the support I received the last few days!!

“Your prayers have definitely been heard.

I’ll be out for a little while but ya’ll know I got a heart of a lion.”



God’s timing not mine. pic.twitter.com/9kWgxnDcJs