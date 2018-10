OL-OM : Payet plus fort que Fekir, Dugarry lâche le fond de sa pensée

Dans : OL, OM, Equipe de France, Ligue 1.

Blessé à la cheville contre le Paris Saint-Germain, Nabil Fekir sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Du coup, c’est Dimitri Payet qui a été rappelé en Equipe de France par Didier Deschamps pour suppléer le capitaine rhodanien. Une récompense méritée pour le n°10 de l’Olympique de Marseille selon Christophe Dugarry, lequel estime carrément qu’il est préférable pour les Bleus de pouvoir compter sur un Dimitri Payet en forme, plutôt que sur un Nabil Fekir qui « a du mal à franchir le pallier du dessus » à en croire l’animateur de Team Duga sur RMC.

« Je pense que ce n’était pas si évident que ça pour lui de revenir au niveau auquel il est actuellement. Il peut, à mon avis, faire encore mieux mais c’est pour moi le meilleur joueur marseillais. Je pensais que la Coupe du monde (sa blessure et son absence, ndlr), à 31 ans, ce serait un coup très dur pour lui. Il a plutôt bien digéré même si cela a dû être très compliqué. Il a eu six mois compliqués à son arrivée à l’OM. Je trouvais que c’était un mauvais choix de faire ce bras de fer avec West Ham. Mais son talent est toujours aussi intéressant et important. On a souvent fait le parallèle avec Fekir. Aujourd’hui, je préfère avoir un Dimitri Payet au top de sa forme qu’un joueur comme Fekir qui, pour moi, a du mal à franchir le pallier du dessus, à être le vrai leader de l’OL. Alors que Payet, même dans ses déclarations, a une sérénité, n’hésite pas à dire les choses quand il faut secouer le cocotier » a lâché Christophe Dugarry, très emballé par la perspective de revoir Dimitri Payet sous le maillot des Bleus. Reste désormais à savoir si le Réunionnais aura du temps de jeu contre l’Islande ou face aux Allemands…