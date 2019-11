OL : Olivier Giroud à Lyon ? L'Inter prêt à abandonner !

Dans : OL.

La rumeur circule à Lyon sur la possible venue d'Olivier Giroud lors du mercato d'hiver, l'attaquant tricolore étant mis sur la touche par Chelsea. Et ce mercredi, l'Inter, qui semblait être sur le dossier, semble avoir jeté l'éponge.

Afin de renforcer l’Olympique Lyonnais en janvier lors du prochain marché des transferts, le nom d’Olivier Giroud revient très régulièrement. Conscient qu’il ne pourra probablement pas jouer l’Euro 2020 avec l’équipe de France s’il reste à Chelsea, où Frank Lampard ne lui accorde clairement plus sa confiance, l’attaquant tricolore devrait accepter de bouger à six mois de la fin de son contrat chez les Blues. Le club de Jean-Michel Aulas est donc un candidat sérieux à la venue d’Olivier Giroud, mais il n’est pas le seul à penser au joueur révélé à Montpellier.

Parmi les prétendants à l’accueil d’Olivier Giroud au mercato d’hiver, on trouve aussi l’Inter. Mais pour Ivan Zazzaroni, l’attaquant français ne rejoindra pas le club milanais, car la formation italienne n’a pas réellement le souhait de faire signer le buteur des Bleus. « Je ne pense pas que le mercato puisse changer les choses à l’Inter. Olivier Giroud ? S’il vient, vous mettez où Alexis Sanchez quand il reviendra de sa blessure ? Il y a déjà des joueurs importants sur le plan offensif et je ne pense pas que Giroud viendra », a expliqué le directeur de la rédaction du Corrierre dello Sport. L'Olympique Lyonnais reste donc une piste plus que sérieuse pour l'attaquant tricolore de Chelsea.