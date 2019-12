OL : Olivier Giroud à Lyon, Aulas et Garcia disent oui !

Dans : OL.

Mis de côté par Chelsea, Olivier Giroud va bouger lors de ce mercato d'hiver. Si l'Inter tient la corde, l'Olympique Lyonnais peut clairement croire en ses chances de faire signer le buteur français.

A l’heure du Boxing Day, qui verra notamment Chelsea recevoir Southampton à Stamford-Bridge, la seule certitude qu’a Olivier Giroud c’est qu’il ne sera pas titulaire. C’est une évidence, Frank Lampard ne compte pas du tout sur l’attaquant français, et à six mois de la fin de son contrat…et de l’Euro, Giroud est bien conscient qu’il faut impérativement trouver un club. Prévenu plusieurs fois par Didier Deschamps qu’il ne pourrait pas le retenir chez les Bleus s’il ne joue pas plus, l’attaquant de Chelsea est donc en quête d’un club. Pour l’instant, l’Inter, où il retrouverait Antonio Conte, est le favori. Mais l’Olympique Lyonnais est à l’affût et à des arguments.

Garcia voulait déjà Giroud à l’OM

Le principal argument, et ce n’est pas le moindre, c’est que le club de Jean-Michel Aulas est le seul en France, à l’exception du PSG et de Monaco, à pouvoir financièrement s’offrir Olivier Giroud dont le salaire tourne autour de 0,5ME par mois. Mais du côté de la capitale des Gaules, l’attaquant de 33 ans compte eux fervents supporters. En effet, L’Equipe rappelle ce jeudi que lorsqu’il était coach de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia avait déjà tenté de faire venir Olivier Giroud. De même, le président de l’Olympique Lyonnais est lui aussi un fervent supporter d’un joueur qu’il a côtoyé lorsqu’il a accompagné l’équipe de France en Russie pour le Mondial. Pour Olivier Giroud, l’avantage en signant à l’OL serait de jouer la Ligue des champions et d’avoir une concurrence moins rude qu’à l’Inter.