OL : Nsoki à Lyon, Aulas freine des deux pieds

La semaine dernière, l’Olympique Lyonnais était annoncé comme le club le plus chaud dans le dossier Stanley Nsoki.

Reste à savoir si Sylvinho a ciblé le jeune Français du PSG pour le faire évoluer dans l’axe de la défense, ou dans le couloir gauche ? Car pour remplacer Ferland Mendy, c’est Filipe Luis qui semble être la priorité absolue de l’ancien adjoint de Tite. Et à en croire les informations obtenues par le site Olympique et Lyonnais, Jean-Michel Aulas n’a pas contacté le joueur, ni le PSG, pour leur témoigner l’intérêt du 3e de Ligue 1.

« L’Olympique lyonnais lorgne bien sur Stanley N’Soki. Selon nos informations, le profil du défenseur parisien plaît à la cellule de recrutement rhodanienne, mais aucun contact n’a encore été établi entre l’OL et l’entourage du joueur. Aucun rendez-vous pour évoquer un éventuel transfert n’est donc à l’ordre du jour. Statut quo pour le moment » explique le média. Visiblement, l’OL a donc la volonté de voir comment va évoluer le dossier Filipe Luis avant de bouger ses pions pour Stanley Nsoki. Ce qui signifierait que c’est dans une position de latéral gauche que Sylvinho envisagerait de faire évoluer le Parisien, estimé à 8 ME et également ciblé par l’Olympique de Marseille.