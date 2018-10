OL : Ndombele vendu 50 ME au mercato, sa réponse est trouble

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C'est une évidence, Tanguy Ndombele est le joueur lyonnais qui actuellement fait saliver les plus gros clubs européens. Le milieu de terrain, appelé récemment par Didier Deschamps et qui a fait ses débuts chez les Bleus, est suivi par les plus grandes écuries continentales prêtes à bondir sur le joueur que l'Olympique Lyonnais, lequel est lié jusqu'en 2023 avec le club de Jean-Michel Aulas, ce qui laisse du temps pour réfléchir. Mais les rumeurs circulent de plus en plus, au point qu'un départ de l'OL de Tanguy Ndombele dès le prochain mercato estival n'est pas à totalement repousser.

Sur TF1, le joueur a accepté d'évoque ce sujet évidemment sensible, en prenant de grosses précaution. « Qu'est-ce que ça fait fait d’entendre qu’il y a des offres à 50ME ? Franchement, ce n’est pas le moment d’en parler, le marché n’est pas encore ouvert. Ma dernière saison à l’OL ? Je ne sais pas. Et je n’ai pas de club qui me fait rêver.... », a expliqué un Tanguy Ndombele visiblement un peu embêté de devoir s'exprimer sur le thème du mercato et à qui on a du demander d'être évasif sur la question. Opération totalement réussie...