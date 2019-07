OL : Nabil Fekir veut partir, Aulas prend une tisane et attend...

Dans : OL, Mercato.

Le dossier Nabil Fekir semble être le dernier sujet de préoccupation pour les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, lesquels gèrent de main de maître cette première moitié de mercato estival 2019. Depuis quelques jours, les rumeurs envoient le Champion du monde de l'OL au Betis Séville, un club dont le standing ne colle évidemment pas à ce que l'on attendait pour Nabil Fekir, annoncé l'été dernier à Liverpool. Oui mais voilà, le capitaine de l'Olympique Lyonnais a connu une saison mitigée et cela n'a échappé à personne. Evoquant sur RMC le cas Fekir, Jean-Michel Aulas a reconnu que l'air du temps était à un départ du joueur, mais le président de l'OL est toujours prêt à lui faire une offre de prolongation.

Car à un an de la fin du contrat de Nabil Fekir, c'est ce dernier qui va devoir faire le bon choix. « Nabil arrive à un an du terme de son contrat donc il peut y avoir des tentations de clubs (éventuellement intéressés) de laisser traîner la situation. Ceci étant, nous avons les reins suffisamment solides pour économiquement attendre. Et ce serait même une très bonne nouvelle qu’il ne trouve pas de club à sa dimension, puisqu’on rentrerait alors dans une négociation pour le prolonger. J’ai toujours respecté, avec Nabil comme les joueurs qui l’ont précédé, leur souhait le plus profond. Là, actuellement, il dit qu’il veut partir, mais peut-être qu’il restera. Et à ce moment-là on fera en sorte de le prolonger. Il y a parfois des choses injustes dans le football, et parfois des interprétations qui font que les conditions d’un transfert ne sont pas réunies. Encore une fois, Nabil mérite un club à sa dimension, et s’il ne le trouve pas, nous serons très heureux d’essayer de le prolonger », a confié Jean-Michel Aulas, pas vraiment angoissé par ce dossier, l'Olympique Lyonnais ayant déjà fait de très belles opérations financières lors de ce mercato.