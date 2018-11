OL : Nabil Fekir sous énorme pression contre Man City ? Appadoo dit pourquoi !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais recevra mardi soir Manchester City dans un Groupama Stadium où plus de 55.000 spectateurs sont attendus. Pour ce choc entre les deux premiers de la poule en Ligue des champions, et après la victoire de l'OL à Manchester à aller, le club de Jean-Michel Aulas besoin de toutes ses forces vives. Et notamment de Nabil Fekir, sorti après une alerte physique vendredi soir contre l'AS Saint-Etienne. Pour Dave Appadoo, le champion du monde lyonnais a tout intérêt à jouer et à briller lors de cette rencontre.

Et le journaliste d'expliquer pourquoi les enjeux sont nombreux pour l'international tricolore de Lyon. « Pour Nabil Fekir, ce match contre Manchester City, évidemment il y aura l’enjeu sportif avec la perspective d’une qualification, mais ce sera également un match très exposé. C’est quand même contre le Manchester City de Pep Guardiola et Nabil Fekir a raté un transfert l’été dernier à Liverpool et je pense qu’il l’a mal vécu. C’est le genre de match où il faut qu’il soit vu, qu’il soit exposé. Il sait qu’entre un OL-ASSE et un OL-Manchester City il n’y a pas photo, et cette carte-là va jouer. Mais cela ne doit pas prendre le dessus sur l’intérêt collectif », a prévenu Dave Appadoo, qui sera attentif à la performance de Nabil Fekir contre les Citizens.