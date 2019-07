OL : Nabil Fekir de Liverpool au Betis Séville, quel gâchis !

Dans : OL, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Désireux de quitter l’Olympique Lyonnais durant cette intersaison, Nabil Fekir va arriver à ses fins.

Au cours des prochains jours, le capitaine du club rhodanien devrait logiquement changer d’air. D’après la presse espagnole, le champion du monde serait effectivement en passe de rejoindre le Betis. Pour racheter la dernière année de contrat de l’attaquant de 26 ans, la formation de Séville s’apprête à débourser 30 millions d’euros. Une somme qui fera plaisir au comptable de l’OL, mais pas forcément à la direction, sachant qu’Aulas, Juninho et Sylvinho ont tour à tour essayé de retenir leur international français. Mais bien décidé à partir, Fekir a choisi, contre toute attente ou presque, un projet espagnol dépourvu de Coupe d’Europe. Ce qui signifie donc que le numéro 18 des Gones ne franchira pas un cap cet été. Un transfert en signe de régression, selon les dires de Kévin Diaz.

« Que le Betis veuille Fekir, ça ne m'interroge pas. Mais que Fekir soit prêt à aller au Betis, alors qu’on est qu'au début du mercato… C’est intéressant comme choix de club, mais je pensais qu’il avait d’autres ambitions. Il est quand même champion du monde. Pour Fekir, je pensais plus à Naples. Ça lui conviendrait un peu plus que le Betis, au niveau du standing et de la qualité du club. Surtout que le championnat italien attire de plus en plus de gros joueurs. Après, Fekir a qualités pour jouer dans le championnat espagnol. Il est fait pour la Liga, il va se régaler techniquement », a lancé, sur RMC, le consultant, qui a donc du mal à comprendre comment Fekir est passé de Liverpool au Betis Séville en l’espace d’une seule saison...