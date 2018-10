OL : Moussa Dembélé, un départ à la Mariano Diaz

Dans : OL, Ligue 1.

Un match de Ligue 1 contre un promu entre une trêve internationale et un match de Ligue des Champions n'est jamais évident. Surtout pour l'Olympique Lyonnais, qui a pris l'habitude de galérer contre les plus petites formations du football français. Mais ce vendredi soir, les Gones ont géré en battant Nîmes au Groupama Stadium (2-0). Malgré l'absence de plusieurs cadres, comme Fekir, Rafael ou Tousart, Bruno Genesio a donc résolu en partie le problème d'efficacité. Puisque l'OL a gagné sans prendre de but.

Tout cela grâce à un grand Lopes, qui a réalisé de nombreux arrêts tout au long du match (50e, 72e, 81e). Mais cette victoire, le coach lyonnais la doit aussi à son attaque. Moussa Dembélé en tête, sachant qu'il a brillé avec son associé Depay, lui aussi buteur. Auteur de l'ouverture du score, le nouvel avant-centre des Gones a déjà marqué quatre fois lors de ses six premiers matchs avec l'OL. Ce qui lui permet d'égaliser les bons débuts réalisés par Mariano Diaz la saison dernière.