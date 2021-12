OL : Moussa Dembélé, alerte au départ cet hiver !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur de quatre buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Moussa Dembélé est une cible de Newcastle au mercato hivernal.

Capitaine de l’OL à certaines reprises sous les ordres de Peter Bosz depuis le début de la saison, Moussa Dembélé est un joueur qui compte à Lyon. De retour après un prêt à l’Atlético de Madrid, le buteur de 25 ans a été freiné par une blessure au péroné mais en début de saison, il était incontournable aux yeux de son entraîneur Peter Bosz. A peine revenu de ses pépins physiques, Moussa Dembélé pourrait quitter l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le Daily Mail affirme en ce milieu de semaine que l’ancien attaquant du Celtic Glasgow est une cible de Newcastle au mercato hivernal. Les Magpies, rachetés il y a quelques semaines par l’Arabie Saoudite, souhaitent se renforcer en urgence au mois de janvier afin d’éviter la relégation en Championship. Dix-neuvième de Premier League avec un point de retard sur le 18e Burnley, Newcastle peut encore se sauver. Mais il faudra recruter du lourd cet hiver afin d’enchainer -enfin- les victoires en Premier League.

Quelle frappe de Moussa Dembélé ! 💥 Le buteur lyonnais égalise juste avant la pause face au Paris FC, 1-1 ! #PFCOL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/6HGEo8CWoL — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 17, 2021

Pour ce faire, l’Arabie Saoudite est bien décidé à investir dès le mois de janvier et en attaque, l’entraîneur Eddie Howe a d’ores et déjà validé la piste Moussa Dembélé. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2023, l’ex-international français ne sera pas retenu par Jean-Michel Aulas en cas de proposition conséquente. Le prix fixé par l’Olympique Lyonnais n’a pas fuité, mais il est en tout cas certain que les Gones ne s’opposeront pas au départ de leur attaquant si Newcastle atteint une somme conséquente. Pour rappel, lors de son prêt à l’Atlético de Madrid la saison dernière, Moussa Dembélé avait une option d’achat avoisinant les 30 millions d’euros, ce qui peut donner une idée du prix que l’OL demandera aux riches propriétaires de Newcastle. Reste maintenant à voir ce que le joueur décidera pour la suite de sa carrière. Surtout, il sera indispensable pour Lyon de recruter en attaque en cas de départ de Moussa Dembélé car à ce poste d’avant-centre, seul Islam Slimani est susceptible de compenser la perte de l’attaquant français au sein de l’effectif lyonnais. Et l'international algérien ne pourra pas à lui seul jouer tous les matchs en deuxième partie de saison alors que l’OL est encore en lice en Europa League…