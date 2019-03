OL : Mourinho à Lyon, c'est impossible et Duluc sait pourquoi

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

« José Mourinho ? S’il accepte les conditions économiques qui sont celles aujourd’hui de l’OL, ça peut aussi être une solution alternative ». Interrogé en début de semaine par France 3 sur l’avenir de Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas ouvrait la porte à la venue de José Mourinho, lequel a d’ores et déjà expliqué qu’il aimerait entraîner en France dans un futur plus ou moins proche. Reste que pour l’heure, la tendance est clairement à une prolongation de Bruno Genesio. Pas un hasard pour Vincent Duluc, lequel a expliqué dans les colonnes de L’Equipe que le mode de fonctionnement de Jean-Michel Aulas aurait bien du mal à coller avec celui d’un grand entraîneur étranger au staff élargi… comme José Mourinho.

« Mais à présent que l’OL a trouvé un certain équilibre dans son fonctionnement, il est peu probable qu’il décide de le rompre. En regard de ce fonctionnement, la question du profil de l’entraîneur n’est pas innocente. En clair, est-ce que n’importe quel entraîneur, par exemple un étranger débarquant avec six adjoints, peut s’adapter à ce modèle ? » s’est interrogé le journaliste de L’Equipe avant de conclure. « Dans ce fonctionnement, l’entraîneur ne peut pas faire venir six joueurs qui appartiennent à l’écurie de son agent, ni avoir la totale mainmise sur le recrutement, et il lui faudra en partie travailler avec les techniciens en place. Sans oublier la nécessité de répondre à la vocation du club, qui est de faire prendre de la valeur aux jeunes formés au club ou achetés en post-formation ». Autant dire que la venue de José Mourinho à Lyon, ce ne devrait pas être pour tout de suite.