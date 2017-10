OL : Mis sur la touche, Diakhaby a la réponse parfaite

Dans : OL, Ligue 1.

Courtisé par l’Inter Milan et des clubs anglais cet été, Mouctar Diakhaby avait vu l’Olympique Lyonnais lui démontrer sa grande confiance en décidant de prolonger son contrat jusqu’en 2022. Des actes qui n’ont pas forcément été suivis sur le terrain, car le grand défenseur central est la principale victime des changements de l’été dans son secteur de jeu. Un Marcelo en nouveau patron et un Morel recentré occupent les deux places de titulaire, ce qui n’empêche pas l’international espoirs d’avoir du temps de jeu avec les suspensions et les matchs qui s’enchainent. Néanmoins, ce contretemps dans sa progression pourrait lui donner envie de regarder ce qu’on lui propose ailleurs, ou d’être un peu touché moralement. Ce n’est pas du tout le cas.

« Comme tout joueur, il a faim de compétition et il veut jouer. Mais ce n'est pas un garçon qui va faire la tête. Il est plutôt du genre à se réfugier dans le travail », explique ainsi son entourage dans le journal L’Equipe. Une attitude qui devrait lui bénéficier, puisqu’il devrait débuter ce vendredi face à Monaco afin de remplacer Marcelo, suspendu pour cette rencontre.