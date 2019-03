OL : Messi, Suarez, Dembélé… Terrier voit les mêmes à Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions.

Après le match nul à l’aller (0-0), l’Olympique Lyonnais garde toutes ses chances en vue du huitième de finale retour de la Ligue des Champions à Barcelone.

Pour se qualifier mercredi, les hommes de Bruno Genesio devront impérativement marquer. Mais surtout résister aux assauts du Barça qui a l’habitude de martyriser ses adversaires au Camp Nou. Il faut dire qu’avec Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé, pour ne citer qu’eux, le leader de Liga possède les armes pour percer toutes les défenses. Mais il en faudra plus pour effrayer Martin Terrier, qui voit les mêmes atouts offensifs chez les Gones.

« On va essayer de reproduire le même match que celui face à Manchester City (victoire 2-1 à l’Etihad Stadium). On va devoir être solidaires et tous se donner à 200% pour créer l’exploit. Le FC Barcelone possède des footballeurs qui ont des qualités hors-normes. Nous en avons aussi. Et c’est à nous d’en prendre conscience », a confié l’attaquant lyonnais, prêt à regarder les Blaugrana les yeux dans les yeux.