OL : Mendy a un énorme objectif et il ne s'en cache pas

Le Mondial 2018 approche et les incertitudes sont nombreuses dans la liste de Didier Deschamps. En défense, il y a notamment de quoi douter sur les postes de latéraux.

Sur le côté gauche, il paraît difficile d’imaginer que Layvin Kurzawa et Lucas Digne vont être tous les deux sélectionnés, alors qu’ils sont tous les deux remplaçants en club. En l’absence de Benjamin Mendy, deux joueurs semblent avoir les faveurs des supporters français : Jordan Amavi, mais également Ferland Mendy, le jeune latéral lyonnais de 22 ans. Egalement courtisé par la sélection sénégalaise, l’ancien défenseur du Havre a expliqué sur SFR Sport qu’il n’avait pas (encore) reçu de présélection.

« Je n'ai pas reçu de présélection, ou alors je ne suis pas au courant... Mais bon je pense que le club me le dirait (rires). Après, je ne sais pas, à court ou moyen terme, je ne sais pas du tout. On espère tous avoir une sélection dans une carrière, pourquoi pas l'équipe de France. Je l'ai dans la tête, mais c’est encore loin. Je n'y pense pas trop, ou plutôt j'essaye de ne pas y penser » a expliqué Ferland Mendy, conscient qu’il lui reste encore du chemin à parcourir avant de prétendre aux Bleus. Reste désormais à savoir qui seront les deux latéraux gauches de la liste que Didier Deschamps annoncera jeudi pour les matchs amicaux face à la Colombie et en Russie…