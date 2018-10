OL : Memphis retourne sa veste, Genesio va avoir des maux de tête

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a tout juste un mois, Memphis Depay répondait aux journalistes néerlandais avant le match contre l’Equipe de France sur le poste qu’il préférait occuper.

Et l’ancien joueur de Manchester United était catégorique, affirmant qu’il s’épanouissait le plus quand il était à la pointe de l’attaque. Mais répondant de nouveau aux médias de son pays avant le match contre l’Allemagne en milieu de semaine, l’ancien joueur de Manchester United a totalement retourné sa veste, expliquant qu’il « manquait d’espace » et de profondeur lorsqu’il évoluait dans la position d’un pur n°9.

« Je ne me sens pas comme un véritable attaquant. J’aime jouer, toucher le ballon. Je me sens plus à l’aise quand j’ai un peu d’espace et de liberté, quand je peux plonger dans le dos de la défense. Je me considère plus comme un milieu de terrain. La comparaison avec van Basten ou van Nistelrooy ? Eux, c’étaient des vrais buteurs, très grands en taille. Moi, je mesure 1m77. Je ne veux pas me comparer à ces grands noms. Ce sont des légendes du football néerlandais. Moi, je suis toujours un jeune joueur » a confié Memphis Depay. Bruno Genesio, qui en avait fait son n°1 dans la hiérarchie des attaquants de pointe à l’OL, risque d’avoir des nœuds à la tête…