OL : Memphis enquille les buts, c'est pour ça qu'il a été recruté

Dans : OL, Ligue 1.

Titularisé sur l’aile gauche de l’attaque lyonnaise à Troyes, Memphis Depay a réalisé un match plein, ponctué par un triplé retentissant.

Critiqué dans le Rhône depuis six mois malgré des statistiques toujours très correctes en Ligue 1, l’international néerlandais a marqué les esprits au Stade de l’Aube dimanche après-midi. Auteur d’un triplé salvateur, l’ancien joueur de Manchester United a largement contribué au large succès des siens face à l’ESTAC (0-5). Une belle réponse à une partie des observateurs, tandis que le joueur avait été mis à l’écart par Bruno Génésio il y a quelques semaines pour son manque d’investissement. Les critiques, cela n’atteint visiblement pas l’auteur d’une panenka pleine d’audace face à Mamadou Samassa.

« Cela me rend très heureux. Ce n’est pas une revanche pour moi, je ne fais pas attention aux critiques. Je sais que l’on attend beaucoup de moi depuis que je suis arrivé. Je préfère rester concentré sur mon travail. Je sais aussi que beaucoup de gens au club me soutiennent. Ce triplé, c’est aussi pour eux » s’est félicité le numéro 11 de l’Olympique Lyonnais au micro de BeIN SPORTS. Déjà titulaire à Everton dans la semaine, l’attaquant formé au PSV Eindhoven semble désormais s’imposer comme une évidence aux yeux de Bruno Génésio, qui aura des problèmes de riches contre Metz avec le retour en forme de Bertrand Traoré, l’efficacité de Mariano Diaz, la forme resplendissante de Nabil Fekir, l’éclosion d’Houssem Aouar et le joli visage affiché par l’OL en 4-3-3…