OL : Memphis dévoile son poste préféré, Genesio va aimer

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis la fin de la saison dernière, Memphis Depay a été repositionné au poste de n°9 par Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais.

A cette position, l’international néerlandais cartonne puisqu’il est décisif, en moyenne, une fois toutes les 60 minutes toutes compétitions confondues. Devant les médias néerlandais à l’occasion de la trêve internationale, il a évoqué son positionnement sur le terrain. Et l’ex ailier gauche de Manchester United a confirmé que c’est dans l’axe (en pointe ou en n°10) qu’il se sentait le plus à l’aise.

« J’ai joué dans plusieurs systèmes dans ma carrière, beaucoup à gauche, mais également en attaque ou au milieu du terrain » a-t-il confié avant de poursuivre. C’est à l’entraîneur de voir où il peut m’utiliser du mieux possible, mais c’est vrai qu’en jouant numéro 10 ou attaquant, j’ai plus de liberté pour m’épanouir, demander le ballon… J’aime cette position, mais je peux jouer à toutes les positions que me demandera l’entraîneur » a confié Memphis Depay. Face aux Bleus ce dimanche soir, c’est dans l’axe de l’attaque que le Lyonnais devrait être titulaire. Raphaël Varane et Samuel Umtiti devront être vigilants, sans quoi ils pourraient avoir de mauvaises surprises au Stade de France…