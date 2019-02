OL : Memphis Depay pourrait payer au prix fort son 0 but en 15 matches

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay a eu tendance à la ramener un peu rapidement lorsqu'il a eu l'occasion de briller sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, faisant notamment remarquer plusieurs fois qu'il avait l'ambition d'évoluer à un plus haut niveau encore. Ce qui laisse clairement sous-entendre que l'OL n'est pas assez bien pour l'attaquant néerlandais. Alors forcément, lorsque Memphis Depay traverse un énorme passage à vide, cela se retourne contre lui. Et l'ancien joueur de Manchester United pourrait le payer au prix fort en étant encore une fois mis sur la touche dimanche contre Monaco.

Selon Le Progrès, la présence de Nabil Fekir, suspendu contre le FC Barcelone, va probablement pousser vers le banc l'international néerlandais. « Le retour probable du capitaine dans le onze dimanche, va automatiquement générer au moins un changement dans l’équipe qui a lutté avec Barcelone. Martin Terrier ayant marqué pas mal de points lors des deux derniers matches face à Guingamp et au Barça, pourrait logiquement enchaîner, et c’est Memphis Depay qui semble aujourd’hui le plus exposé. Déjà remplaçant contre Guingamp et agacé par la situation, il n’a pas tiré son épingle du jeu contre Barcelone, et traverse une période difficile, lui qui n’a plus marqué un seul but depuis 15 matches », annonce le quotidien régional. Memphis Depay va désormais devoir prouver à Bruno Genesio que ses rêves de grandeur collent à la réalité.