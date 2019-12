OL : Memphis Depay plébiscité par les supporters lyonnais

Dans : OL.

Comme chaque année, les supporters de l’Olympique Lyonnais avaient rendez-vous sur la page Twitter officiel de leur club afin d’élire le joueur de l’année civile en cette fin décembre.

Nominé aux côtés d’Anthony Lopes, de Moussa Dembélé et d’Houssem Aouar, c’est Memphis Depay qui a raflé la mise en 2019. Capitaine depuis quelques semaines et auteur d’une très grosse année civile, le buteur maison des Gones a terrassé la concurrence avec 55 % des votes à lui tout seul. Anthony Lopes arrive derrière avec 35 % tandis que Moussa Dembélé et Houssem Aouar se partagent les 8 % restants. Notons que plus de 10.000 supporters de l’Olympique Lyonnais se sont mobilisés pour élire le joueur de l’année dans la capitale des Gaules… Une récompense qui fera plaisir au Néerlandais, dont la saison 2019-2020 est d’ores et déjà terminée en raison d’une rupture des ligaments croisés.