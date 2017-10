OL : Memphis Depay n’est pas toujours un footballeur, et alors ?

Dans : OL, Ligue 1.

Rapidement considéré comme un grand espoir du football néerlandais, Memphis Depay ne suit pas vraiment la trajectoire attendue.

La preuve avec son échec à Manchester United où l’attaquant polyvalent ne s’est jamais imposé. Et cela se complique également à l’Olympique Lyonnais, dont l’entraîneur Bruno Genesio n’hésite plus à le reléguer sur le banc. Alors c’est quoi le problème ? Pour certains, le manque de professionnalisme de Memphis Depay, rappeur à ses heures perdues, est en cause. Ce que dément le principal intéressé.

« Je sais très bien ce que représente le haut niveau, a confié le Lyonnais à Voetbal International. Le football est ma priorité, ça sera toujours le cas, mais je ne pense pas toujours au football. Certains ne me comprennent pas. J'entends souvent des critiques sur moi, concernant mon comportement, mais où est le problème ? Je suis un jeune homme de 23 ans, quelqu'un qui se construit personnellement. C'est le cas pour tout le monde non ? »

Le coup de gueule de Memphis Depay

« Apparemment, ce que je fais en dehors des terrains ne plaît pas. Mais je m'en fiche. Je me concentre sur ma carrière. J'ai d'autres occupations dans lesquels je m'épanouis, je ne suis pas footballeur 24 heures sur 24. Un acteur veut aussi se détendre en dehors du travail, non ? Est-ce qu'un musicien fait de la musique 24 heures sur 24 ? Selon moi, le fait d'additionner plusieurs centres d'intérêt n'est pas un problème », s’est défendu l’international néerlandais, agacé par ses détracteurs.