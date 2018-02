OL : Memphis Depay met Aulas dans tous ses états

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Entré à 20 minutes de la fin du match contre Villarreal (3-1) jeudi en Europa League, Memphis Depay s’est fait remarquer.

Ce que l’on retient principalement, c’est bien sûr son but exceptionnel qui donne de l’air à l’Olympique Lyonnais avant le retour en Espagne la semaine prochaine. Un bijou qui rappelle son exploit réalisé face au Paris Saint-Germain (2-1) le mois dernier. Seulement voilà, on ne peut pas non plus oublier l’autre facette du Néerlandais. Contre le sous-marin jaune, l’ailier des Gones a pris un malin plaisir à tenter tous les gestes techniques qui lui passaient par la tête, et pas toujours avec réussite. Du coup, même le président Jean-Michel Aulas est partagé lorsqu’il évoque la performance de Depay.

« Il est capable de faire basculer les matchs à tout moment, comme contre Paris et ce soir. Il a fait quelques gestes techniques étonnants, certains au service du club et du résultat, et à d'autres moments en nous faisant trembler de manière incroyable, a commenté le dirigeant. C’est vraiment un garçon attachant. Il nous a montré des choses qu’on a rarement vues à Lyon. Il a une telle personnalité qu’on ne peut que l’aimer, même si quelques fois il nous fait frémir. » A la fois agaçant et décisif, l’ancien joueur de Manchester United ne laisse pas indifférent.