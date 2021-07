OL : Memphis Depay dans un grand club, il vit un rêve

Dans : OL.

Officiellement présenté à la presse du côté de Barcelone ce jeudi, Memphis Depay n’a pas caché sa joie de rejoindre un grand club comme le Barça.

Après avoir loupé son entrée dans le grand monde à Manchester United, entre 2015 et 2017, Memphis Depay a tout fait pour retrouver l’effectif d’un top club européen. Pour cela, il a réalisé quatre saisons et demi de toute beauté à Lyon. Principale arme offensive de l’OL depuis 2017, l'international néerlandais avait même fini par récupérer le brassard de capitaine la saison passée, sous les ordres de Rudi Garcia. Preuve de l’importance de Depay à Lyon. S’il a bien profité de l’exposition de l’OL pour se relancer, Memphis n’a toutefois rien offert en retour aux Gones… Vu que cet été, il est parti libre en direction du Barça. Un club enfin à la hauteur de ses grandes ambitions, si l’on en croit ses premières déclarations.

« C’est un rêve de jouer avec Leo Messi »

« C'est un honneur d'être ici, je réalise un rêve d'enfant. La volonté a été faite grâce aux deux parties. Je remercie le président et son conseil d'administration. Je réalise à quel point ce club est formidable et l'impact qu'il a eu en moi comme un enfant. Réaliser mon rêve à l'âge de 27 ans est quelque chose de très surprenant et fantastique, je suis ravi d'être ici, l'équipe est prête pour la nouvelle saison et à commencer à collectionner les trophées. Merci aussi au coach de m'avoir fait confiance, il sait qu'avec cette confiance qu'il me donne, je peux redonner quelque chose au club. Je serais venu sans Koeman parce qu'on ne peut pas dire non au Barça, mais Koeman a eu un poids important parce qu'il m'a mis comme avant-centre, il m'a mis à l'aise et je dois le remercier. Messi ? Je veux vraiment jouer avec Leo, je suis un grand fan de lui. Il a beaucoup de qualités, on aimerait tous faire ce qu'il fait. C’est un rêve de jouer avec Leo Messi », a lancé Memphis Depay, qui va donc vite oublier son passage à l’OL… Pas sûr que ce soit la même histoire chez les supporters lyonnais.