OL : Même à dix, ce Lyon est incorrigible accuse Puydebois

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul à Angers (3-3) après avoir longtemps mené au score dans la partie.

Rapidement devant grâce à Mariano Diaz puis à Mouctar Diakhaby et Memphis Depay, Lyon a finalement cédé à dix contre onze face à Angers au Stade Raymond-Kopa. Consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois estime que le tournant du match est évidemment le carton rouge très sévère à l’encontre de Marcelo. « Cette expulsion est très sévère, car le geste est involontaire, c’est une vraie coïncidence. En plus de mettre l’OL en difficulté pendant cette rencontre face à Angers, Marcelo sera suspendu contre Monaco. C’est ce que j’appelle une double peine pour l’Olympique lyonnais » a-t-il expliqué.

Néanmoins, l’ancien gardien de l’OL estime que même en infériorité numérique, l’équipe de Bruno Génésio aurait dû garder plus de maîtrise technique pour ne pas être dépassée par les évènements comme cela a été le cas. « Même à dix, on se doit d’avoir plus de maîtrise, de ne pas reculer et de mettre le pied sur le ballon. La conservation du ballon par les Lyonnais n’est pas assez aboutie, pour être serein, aussi bien en infériorité numérique, qu’à onze contre onze. L’OL doit s’améliorer dans la qualité technique pour éviter d’avoir plus de déchet ». Cela renvoie évidemment aux critiques récurrentes envers Bruno Génésio, l’entraîneur de l’OL étant régulièrement accusé de ne pas faire progresser son équipe sur le plan collectif. Il faudra vite corriger le tir pour Lyon, dès la réception de l’AS Monaco dans deux semaines au Groupama Stadium.