OL : Melvin Bard ne voulait pas quitter Lyon

L'Olympique Lyonnais a annoncé vendredi le départ de Melvin Bard pour l'OGC Nice, mais le jeune défenseur n'était pas vraiment candidat à un transfert durant ce mercato.

Lorsque l’Olympique Lyonnais a publié un communiqué dévoilant que Melvin Bard quittait son club formateur pour rejoindre Nice, il y a eu de la stupéfaction, puis de la sidération du côté d’une majorité de supporters de l’OL. Il est vrai que le latéral gauche ressemblait en tout point au portrait-robot du joueur que Peter Bosz souhaitait mettre en valeur cette saison. Cependant, il y a foule à ce poste dans le vestiaire lyonnais, puisque Maxwel Cornet, Henrique et Youssouf Koné sont déjà là. L’entraîneur néerlandais n’ayant pas vocation d’empiler les joueurs, surtout dans le contexte financier actuel à Lyon, il était évident que du mouvement allait intervenir, même si Melvin Bard ne semblait pas être le premier en haut sur la liste des départs. Mais comme le raconte Le Progrès, tout a basculé quand l’OGC Nice version Christophe Galtier est entrée dans la danse.

Pour convaincre Jean-Michel Aulas de lui céder son défenseur de 20 ans, le Gym a mis 3 millions d’euros sur la table, plus 2 millions d’euros de bonus et 20% sur une possible plus-value lors d’un transfert de Melvin Bard. L'affaire s'est ensuite rapidement conclue entre les deux clubs. Mais le quotidien régional est très clair : « En dépit d’une autre offre venue de Belgique, selon son entourage, Melvin Bard s’imaginait poursuivre avec son club formateur et monter en puissance. » Mais ce souhait de rester à Lyon a volé en éclats, et c’est désormais sous le maillot niçois que le défenseur tentera de continuer à progresser. En attendant, Melvin Bard va essayer de faire briller notre pays, puisqu’il est actuellement au Japon avec l’équipe de France pour participer aux Jeux Olympiques. C'est à son retour de Tokyo que son transfert de Lyon à Nice sera officiel.